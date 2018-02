Kruispunt Bax krijgt slimme verkeerslichten 12 februari 2018

Het kruispunt van de Antwerpseweg en de Gierleseweg, beter bekend als kruispunt Bax, wordt uitgerust met slimme verkeerslichten. Dat vernam gemeenteraadslid Ben Bols (N-VA) van wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).





De bedoeling is om zo de doorstroming op het kruispunt vlotter te laten verlopen. "De aanpassingen gebeuren nog deze maand", vertelt Ben Bols. De slimme verkeerslichten werken met detectielussen in het wegdek waardoor de lichten op groen of rood springen afhankelijk van het aantal voertuigen. De tijd dat een licht op groen of rood staat, kan dus telkens verschillen.





Drukknoppen

"Er komen ook voetgangersradars en drukknoppen voor fietsers. En de voetgangers- en fietserlichten worden gelijkgeschakeld. Zo passen de verkeerslichten zich aan aan de actuele verkeerssituatie en blijft de automobilist minder lang voor het rood staan. Daarmee krijg je dus een betere verkeersdoorstroom en meer veiligheid." Het kruispunt Bax werd in 2012 nog heraangelegd.