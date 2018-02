Klusjesman (60) uitgewuifd: "Ik ga de kinderen missen" SCHOLEN IN FEESTSTEMMING VOOR CARNAVAL EN START KROKUSVAKANTIE TOON VERHEIJEN

10 februari 2018

02u27 0 Beerse De kleuterleidsters en kinderen van Schansdries hebben 'de Mon' verrast op zijn allerlaatste carnavalsfeest in de school. Na 31 jaar neemt de man afscheid als klusjesman of 'poetsman', zoals de leerkrachten hem liefkozend noemen. De man gaat met pensioen. "Het zal een vreemd gevoel geven als ik na de vakantie niet meer naar school moet vertrekken", zegt Edmond Peeters.

De kleuterjuffen van de Schansdries hadden in alle stilte iets extra voorbereid voor het jaarlijkse carnavalsbal in de kleuterschool. "Onze Mon is al jaren helemaal in de ban van carnaval", vertellen de juffen. "Elk jaar kijkt hij enorm uit naar het carnavalsfeest met de kleuters. Daarom hadden we iets extra voor hem in petto. Hij mocht dj zijn op zijn eigen feest, want dat was een beetje zijn ding. We hebben hem natuurlijk flink in de watten gelegd op zijn eigen afscheidsfeest." De juffen maakten een speciale outfit voor Mon als afscheidscadeau en ook de juffen waren allemaal verkleed. "We zullen hem missen, onze rots in de branding."





Enorm vereerd

De tientallen kleuters, verkleed als de meest gekke figuren, amuseerden zich in elk geval héél hard op de muzikale dj-talenten van Edmond Peeters. "Ik ben enorm vereerd dat ze hier echt zo'n speciale dag van gemaakt hebben", vertelt Mon. "Ik ben hier 31 jaar geleden op school terechtgekomen als arbeider van de gemeente en ben nooit meer weggegaan. Ik ben wel eens een dag ziek geweest, maar voor de rest stond ik hier toch elke dag. Ik heb de nieuwe school vanaf de eerste spadesteek tot de laatste dakpan zien bouwen, begin jaren 90."





Bekend

Mon kreeg het toch even moeilijk als hij naar al die dansende kleuters keek. "Ik ga ze missen, die mannen", glimlacht hij. "Ik ken ze niet echt bij naam, maar zij mij wel hoor. Het is wel grappig als je ze bijvoorbeeld in het weekend tegenkomt en ze dan naar je wijzen: 'hé mama, dat is de Mon van op school!' Jaja, ik ben een echte BB (bekende Beersenaar). Ik kan bijna niet meer buitenkomen", lacht de zestigjarige man.





"Het zal een raar gevoel geven om de maandag na de krokusvakantie niet meer te moeten opstaan om te gaan werken. Het schooltje was in die dertig jaar toch ook een beetje 'mijn' schooltje geworden. Ik zal het missen en stiekem misschien toch gaan kijken", denkt de kersverse gepensioneerde.