Kleuters verrassen bejaarden 10 februari 2018

De bewoners van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in de Boudewijnstraat in Beerse genoten gisteren van al de verklede kleine deugnieten van de gemeentelijke basisschool en van de school 't Locomotiefje. De leerlingen van de gemeentelijke basisschool trokken 's morgens al de straat op met een grote stoet en trokken daarna naar het woonzorgcentrum. "We doen dat al een aantal jaren en het is mooi om te zien hoe de bewoners ervan genieten", vertelt een van de juffen. Ook de leerlingen van 't Locomotiefje trokken de straat op en stapten naar het rusthuis, maar deden dat in de namiddag. (VTT)