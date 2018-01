Kleuters mogen geen water meer drinken LOODGEHALTE IN LEIDINGEN SCHOOL 8 TOT 10 KEER TE HOOG TOON VERHEIJEN

02u44 0 Beerse De gemeente en de directie van de kleuterschool in de Albertstraat hebben besloten dat de kleuters en het personeel geen water uit de leiding meer

mogen drinken. Bij metingen van het loodgehalte werd de norm van 10 microgram per liter acht tot tien keer overschreden. Alle leidingen zullen vervangen worden en de gemeente zal alle openbare gebouwen laten controleren.





De eerste controle dateert al van eind vorige week, maar pas maandag beslisten de directie en het gemeentebestuur om via een brief de ouders op de hoogte te brengen. Donderdag werd al wel beslist om meteen drinkwater uit de kraan te vervangen door flessen. "De waarden werden maandag opnieuw opgemeten", vertelt schepen van Onderwijs Hans Cornelis (N-VA). "De norm is normaal 10 microgram per liter. Bij een eerste meting was dat in de school 100 en bij een tweede nog altijd 80 microgram. Wij zijn geen wetenschappers en deskundigen, maar het leek ons een meer dan forse overschrijding van de norm. Daarom hebben we meteen maatregelen genomen. We weten dat in veel oude gebouwen nog loden waterleidingen liggen. Dat wordt ook mee opgevolgd door Pidpa. Waarschijnlijk ligt de verhoogde concentratie in de school ook aan het feit dat het nog om oude leidingen gaat."





Flessenwater

Een min of meer langdurige blootstelling aan lood - en dan vooral bij kinderen die meer lood opnemen dan volwassenen - kan leiden tot het aantasten van het zenuwstelsel en een loodvergiftiging. Bij een beginnende intoxicatie zijn de klachten meestal aspecifiek zoals vermoeidheid, zwaktegevoel, verminderde eetlust, pijn in de gewrichten en de beenderen, metaalsmaak in de mond en maagpijn. Bij een langdurige blootstelling er darmkrampen. "Leerkrachten moeten voortaan 's morgens de kraan twee minuten later doorlopen", zegt schepen Hans Cornelis. "De kinderen mogen ook geen water meer drinken uit de kraan. We hebben daarvoor ook al de nodige pictogrammen laten ophangen. We gaan ook drinkwaterfonteinen laten plaatsen. In alle klassen hebben we flessen plat water voorzien voor kinderen die hun flesje willen vullen. Ook voor thee, koffie en soep wordt flessenwater gebruikt. Ondertussen hebben we ook alle ouders proberen te contacteren."





Onderzoek in alle gebouwen

Schepen Hans Cornelis (N-VA) is duidelijk in zijn antwoord over wat er nu moet gebeuren. "De loodwaarden gaan niet ineens terug dalen dus alle leidingen zullen zo snel mogelijk vervangen moeten worden", aldus de schepen. "We moeten er komaf mee maken. We gaan Pidpa nu ook de vraag stellen om de leidingen in alle openbare gebouwen te laten onderzoeken."





Alle ouders werden ook doorverwezen naar informatiebrochures over lood in waterleidingen.