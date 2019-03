Janssen Pharmaceutica wil 50.000 meisjes warm maken voor wetenschap en techniek Toon Verheijen

06 maart 2019

17u18 0 Beerse Geneesmiddelenproducent Janssen Pharmaceutica wil de komende drie jaar zo’n 50.000 meisjes tussen 10 en 14 jaar in de Benelux warm maken voor technologie en wetenschap. Het bedrijf neemt het initiatief omdat de sector hoofdzakelijk mannelijk getint is. Het project krijgt de naam WiSTEM2D: Women in Science, Technology, Engineering, Mathematics, Manufacturing and Design.

De initiatiefneemster van het project is ‘community impact manager’ Peggy van Casteren bij Janssen Pharmaceutica. “Meisjes kunnen het verschil maken, zeker in technologie en wetenschap”, zegt Peggy Van Casteren. “Maar ondanks inspanningen van heel wat bedrijven en de overheid zijn er nog altijd te weinig vrouwen werkzaam in de sector. Daarom willen wij als Janssen een voortrekkersrol spelen om samen met andere multinationals, kennisinstellingen, en ngo’s meisjes wel warm te maken voor onze sector. Want meisjes of beter vrouwen kunnen echt wel het verschil maken”, lacht Van Casteren.”

Verschil

Het opzet is niet min. De komende drie jaar willen Janssen en de andere partners zo’n 50.000 meisjes in de Benelux bereiken en hen door middel van bedrijfsbezoeken, talentendagen, workshops en wetenschapsprojecten de sector leren kennen. “We hebben als sector elk talent nodig, maar toch vooral nieuw en extra vrouwelijk talent. Vrouwen hebben vaak net iets andere kwaliteiten die iets extra kunnen betekenen voor bedrijven. En bedrijven kunnen die extraatjes wel gebruiken, want de uitdagingen op vlak van gezondheidszorg, klimaat en energie zijn enorm. En laat nu net die thema’s ook meisjes/vrouwen sneller aanspreken. Meisjes moet je op een andere manier benaderen dan jongens, blijkt uit onderzoek. Ze vinden het belangrijk om in hun werk het verschil te kunnen maken, om iets te kunnen bijdragen aan het grotere geheel. Je moet ze persoonlijk aanspreken. Verwijzen naar hun grootouders die misschien een ziekte hebben en dan zeggen dat als ze een studie in de biowetenschappen kiezen, ze later kunnen helpen een oplossing voor dit soort ziektes te vinden.”

Scholen

Enkele dagen geleden is er een eerste bijeenkomst geweest van WiSTEM2D waarbij ook multinationals als Microsoft en BASF present tekenden. “Ons doel is om een programma te ontwikkelen dat duurzaam is en ook buiten de BeNeLux gebruikt kan worden”, zegt Peggy. “In september moet duidelijk zijn welke activiteiten nader worden uitgewerkt en in het schooljaar 2020-2021 gaat het programma echt van start.”