Janssen Pharmaceutica voert 1.605 proeven op honden uit 24 april 2018

Geneesmiddelenproducent Janssen Pharmaceutica heeft in 2017 zo'n 1.605 dierenproeven op honden uitgevoerd. Dat blijkt uit cijfers die de vzw Animal Rights opvroeg bij de Vlaamse overheid. Dat zijn er 290 meer dan in 2016. Behalve honden werden ruim 24.500 andere dieren gebruikt in proeven. Het gaat om varkens, konijnen, cavia's, ratten en muizen. Ter gelegenheid van Wereldproefdierendag op 24 april, dringt Animal Rights opnieuw aan dat de Vlaamse dierproefsector en overheid ernstig werk maken van de vervanging van dierproeven door ethische alternatieven. "In 225 proeven ging het om honden die nooit eerder gebruikt werden in een proef. Dit zijn honden die nieuw aangeleverd werden vanuit proefdierfokkerijen", klinkt het bij Animal Rights. "Janssen heeft een adoptieproject om honden na gebruik in proeven te herplaatsen in adoptiegezinnen. Helaas blijkt het adoptieproject slechts een doekje voor het bloeden te zijn." (VTT)