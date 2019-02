Janssen Pharmaceutica investeert 21 miljoen in ‘productie van de toekomst’ Kristof Baelus

19 februari 2019

18u14 0 Beerse Janssen Pharmaceutica investeerde 21 miljoen euro in een nieuwe, baanbrekende technologie die geïmplementeerd werd voor de continue productie van geneesmiddelen op de campus in Beerse. Deze unieke productiemethode zal die van het ‘batchproces’ vervangen.

De productie van geneesmiddelen gebeurt traditioneel volgens een batchproces. Dit is een productiewijze waarbij telkens een bepaalde hoeveelheid van een product wordt gemaakt. Na deze productie worden er de nodige controles uitgevoerd alvorens de producten naar de klanten kunnen vertrekken. De controles en de vrijgave van de producten nemen vaak veel tijd in beslag waardoor het een trage en tijdrovende manier van werken is.

Door de integratie van verschillende productietechnologieën en de nieuwste meettechnologieën is de firma nu in staat om continu te produceren, zonder na een bepaalde hoeveelheid tijdrovende controles te moeten uitvoeren. Deze productiemethode zal in de toekomst zeer populair worden door de grote voordelen die eraan verbonden zijn.

Sneller productieproces

“Dankzij de investering gebeurd het controleren van de producten tijdens het productieproces”, zegt Tim De Kegel, woordvoerder van het bedrijf. “Door de nieuwe manier van werken produceren we ook minder afval waardoor we minder grondstoffen nodig hebben om dezelfde hoeveelheid medicijnen aan te maken als vroeger. Ook kan de totale doorlooptijd gehalveerd worden terwijl de kwaliteit toch op elk moment kan gemeten en opgevolgd worden.”

Om dit te kunnen verwezenlijken werkten de ingenieurs en wetenschappers van Janssen samen met de Universiteit van Gent en Rutgers University uit Amerika.

De nieuwe productielijn is momenteel enkel in gebruik voor het vervaardigen tabletten voor klinische studies. De producten gemaakt door de vernieuwde lijn komen nog niet op de markt.

“Momenteel is de lijn reeds getest en zijn er al producten succesvol geproduceerd die nu gebruikt worden in klinische studies rond depressie”, zegt De Kegel. “De investering zal de efficiëntie van het bedrijf ten goede komen maar zal geen invloed hebben op het personeelsbestand.”

Janssen Pharmaceutica is met deze investering niet aan zijn proefstuk toe, in Italië en Puerto Rico investeerde het bedrijf ook een grote som in een vergelijkbaar project. De producten die daar worden geproduceerd met de nieuwe productielijn zijn al wel op de markt.

Het bedrijf deed onlangs nog twee grote investeringen, zo investeerde ze 40 miljoen euro in een nieuw en groter labo met de nieuwste technologieën dat momenteel in aanbouw is. Ook investeerden ze nog eens 40 miljoen euro voor een nieuw warmtenet met diepe geothermische grondboringen om gebruik te maken van de warmte uit onze aarde.