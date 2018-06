Jan Vaertenacademie krijgt extra parkeerplaatsen 18 juni 2018

De gemeente organiseert op zaterdag 23 juni een feest voor de volledige vernieuwing van de speelplaats van de Jan Vaertenacademie in de Boudewijnstraat. De vroegere huishoudschool doet al sinds 2005 dienst als afdeling voor de teken- en muziekschool van Turnhout afdeling Beerse. In de loop der jaren hebben tal van andere organisaties ook hun weg gevonden naar het gebouw. Welzijnsschakel DE Watertoren baat de cafetaria en een winkel uit. Heemkundige Kring de Vlierbes heeft op de eerste verdieping van het oude gebouw een heus documentatiecentrum. Basisschool Albertstraat heeft er een techniekenklas ingericht. Het Rode Kruis afdeling Beerse/Merksplas heeft er een vormingslokaal en opslagruimte. Digidak geeft in één van de lokalen verschillende keren per week computerles aan volwassenen. Country Pow Wow richtte er een heuse saloon in met wekelijks verschillende line-dancelessen en -activiteiten.De leden van Okra Beerse centrum dansen regelmatig in een zaaltje dat ze delen met accordeonclub De Vrije Kunstdat er repeteert. Kreatief vzw gebruikt samen met andere verenigingen de leskeuken intensief voor kooklessen.





(VTT)