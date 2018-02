Jan Jambon komt spreken 20 februari 2018

De N-VA Beerse-Vlimmeren gaat op donderdag 22 februari het eerste tipje van de sluier lichten over de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Maar eerst verwelkomt de plaatselijke afdeling federaal minister Jan Jambon. Minister Jambon zal samen met onze burgemeester Marc Smans spreken over veiligheid. Zo zal onze burgemeester het veiligheidsbeleid in Beerse uitleggen en de aandachtspunten aanhalen voor de toekomst. Minister Jambon focust vooral op het veiligheidsbeleid in Belgie en Vlaanderen. (VTT)