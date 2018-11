IOK produceert aardgas uit GFT-afval Toon Verheijen

20 november 2018

18u51 0 Beerse De GFT-vergistingsinstallatie van IOK Afvalbeheer in Beerse/Merksplas levert sinds enkele dagen groen aardgas. Het gas wordt rechtstreeks op het net van distributienetbeheerder Eandis gezet.

IOK investeerde een hele tijd geleden al in een installatie om gft om te zetten in gas. Het gft dat wordt opgehaald bij meer dan een half miljoen inwoners van het arrondissement Turnhout wordt integraal ingezet in de vergistingsinstallatie. Bij de vergisting van het gft ontstaat biogas en digestaat. Dit digestaat wordt gemengd met groenafval en samen gecomposteerd. Zo kunnen we ook compost blijven maken. Het biogas wordt opgeschoond tot het een aardgaskwaliteit heeft. “Dat noemen we dan biomethaan of groen gas”, zegt Paul Macken van IOK Afvalbeheer. “Dat groen gas wordt in samenwerking met de netwerkbeheerder geïnjecteerd in het aardgasnet. DE potentiële productie komt overeen met het aardgasverbruik per jaar van zo’n duizend gezinnen. Voorlopig zitten we aan het verbruik van 250 gezinnen. Dit is de eerste biomethaancentrale in België. Groen gas uit gft is een duurzame en hernieuwbare energiebron.”

De totale investeringskost op beide locaties bedraagt ruim 15,5 miljoen euro waarvan ruim de helft werd gesubsidieerd. Per jaar wordt er 35.000 ton gft en 25.000 ton groefafval via compostering. Dat levert alles zo’n 25.000 compost op en 3,5 miljoen kubieke meter biogas waarvan ongeveer een half miljoen kubieke meter wordt omgezet naar aardgaskwaliteit. De rest wordt gebruikt voor elektriciteit (jaarverbruik 1.700 gezinnen) en warmte (320 gezinnen).