Inbrekers viseren kerk en school 05 mei 2018

Dieven hebben vermoedelijk donderdagnacht proberen in te breken in de kerk in de Schransdriesstraat. Aan de achterkant van het gebouw werd een glasraam gedeeltelijk vernield met stenen.





Ook in de school aan de Schransdriesstraat werd een inbraakpoging vastgesteld.





Tenslotte was er enkele honderden meters verderop ook nog een inbraakpoging in de chirolokalen in de Vaartstraat. Ook daar werden ramen ingegooid, maar niets gestolen. (VTT)