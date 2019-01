Inbrekers vernielen ramen, maar vluchten zonder buit JVN

19 januari 2019

Dieven zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een schoolgebouw aan de Antwerpseweg in Beerse binnen gedrongen. Rond 0.30 uur begon het inbraakalarm te loeien. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat er enkele ramen waren ingegooid. De daders zijn ook in het gebouw zelf geweest, maar op het eerste zicht konden ze geen buit maken.