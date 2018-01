Inbrekers stelen drank 30 januari 2018

In een clublokaal aan de Boudewijnstraat in Beerse werd maandagochtend rond 11 uur een inbraak vastgesteld. De daders verwijderden golfplaten van het dak om binnen te geraken. Ze probeerden drank te stelen, maar lieten de buit uiteindelijk achter op het dak. Mogelijks moesten ze onverwachts wegvluchten. Vermoedelijk dezelfde daders hebben ook ingebroken in het lokaal van speelplein Don Bosco in de Vrijwilligersstraat. Hier gooiden dieven twee ramen aan diggelen om een bak bier te kunnen stelen. (JVN)