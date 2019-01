Inbrekers slaan drie keer toe VTT

01 januari 2019

Dieven hebben op oudejaarsavond twee keer toegeslagen in Beerse. De eerste melding kwam er om iets voor middernacht vanuit de D’Aeste Beemden. Daar gingen de daders aan de haal met juwelen. In de loop van de nacht kwam er ook nog een melding van een inbraak in een woning in de Engstraat. Daar hoorden de bewoners iets na 21 uur gestommel toen ze thuiskwamen en zagen ze nog net twee inbrekers wegvluchten. De daders slaagden er wel in om een geldsom mee te nemen. Aan de Gierledijk bleef het gelukkig bij een poging. Daar was er enkel schade aan een raam.