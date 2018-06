Inbrekers op pad 22 juni 2018

Aan Rouwbergskes in Beerse is woensdagnacht ingebroken in een woning. De daders braken een raam open om binnen te geraken. Ze doorzochten de woning. Aan de Lilsedijk in Beerse drongen inbrekers dezelfde nacht een bedrijfspand binnen door een raam te forceren. De omvang van de buit is in beide gevallen niet gekend. (JVN)