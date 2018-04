Inbrekers maken gat in omheining 25 april 2018

02u40 0

Bewoners uit de Beemdenstraat in Beerse merkten dinsdagochtend rond 2.50 uur een inbraak in hun woning op. De daders maakten eerst een gat in de omheining om vervolgens een raam aan de voorgevel open te breken. De buit is niet gekend. (JVN)