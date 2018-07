Inbraak in opslagplaats achter postkantoor 26 juli 2018

02u37 0

Dieven hebben dinsdagnacht ingebroken in een opslagplaats achter het gebouw van Bpost in de Lindenlaan. De pakketten van de collectdiensten van Bpost waren daar samen gezet voor ze verzonden zouden worden. "De inbrekers hebben een deur geforceerd en hebben dan een aantal pakketten geopend", zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. "Waarschijnlijk zijn ze met de inhoud van een van de pakketten aan de haal gegaan maar dat is niet helemaal duidelijk." Naast de schade aan de deur, was er voor de rest niets van de inbraak te merken. Mogelijk wisten de daders wel dat in het gebouw de pakketten bewaard werden en gingen ze op goed geluk naar waardevolle spullen. (VTT)