Heemkundige kring Vlierbes is 40 jaar Toon Verheijen

07 november 2018

10u39 0 Beerse De Heemkundige kring De Vlierbes Beerse-Vlimmeren heeft zijn 40ste verjaardag gevierd in de parochiezaal van Vlimmeren.

Toen het gemeentebestuur in het najaar van 1978 een informatieve vergadering belegde en de stichting van een heemkundige kring in Beerse en Vlimmeren voorstelde, was er een ruime belangstelling. Hektor Jansen van Beerse werd voorzitter en Jan Oostvogels van Vlimmeren ondervoorzitter. De doelen waren het uitgeven van een jaarboek en het oprichten van een heemkundig museum. Het eerste jaarboek kwam er nog in 1978 en het museum werd in 1987 een feit in het Tempelhof, waar het 30 jaar zou blijven. De vier voorzitters waren Hektor Jansen, Jan Oostvogels, Leo Dignef en nu Guido Theunissen.