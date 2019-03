Hartevrouwe (en partners) steken handen uit de mouwen in goede doelen die ze al jaren steunen Toon Verheijen

30 maart 2019

12u51 0 Beerse Leden van Lions Club Hartevrouwe staken zaterdag de handen uit de mouwen op verschillende goede doelen die ze in de loop der jaren met hun acties financieel hebben gesteund. Hartevrouwe wil vooral hun goede doelen een hart onder de riem steken, maar wil ook tonen dat ze niet het elitaire clubje zijn waarvoor ze toch dikwijls aanzien worden.

De Hartevrouwe zijn jaren geleden ontstaan uit de service Lions Club. Elk jaar verkopen ze ook kerstboompjes waarvan de opbrengst naar een of meerdere goede doelen goed. In de beginjaren waren het er 250, maar vorig jaar werden niet minder dan 10.000 boompjes aan de man gebracht. “Maar deze keer wilden we eens echt de handen uit de mouwen steken en de goede doelen eens op een andere manier steunen dan we normaal doen”, vertelt Liliane Gysen. “We hadden daarvoor ook eerst een rondvraag gedaan bij al onze goede doelen. Grote klussen als daken herstellen konden we natuurlijk niet, maar bij Lentekind (organisatie die kinderen in probleemsituaties opvangt en begeleidt, red) in Vlimmeren bijvoorbeeld zijn we in de tuin gaan werken en hebben we wat schilderwerken gedaan op de speelplaats en de speeltoestellen. We zijn blij dat we op deze manier de mensen eens kunnen helpen en je leert de organisaties ook beter kennen.”

De Hartevrouwe verdeelden zich over verschillende goede doelen. Zo gingen er ook dames helpen in Vibo De Brem, De Bleekweide, Den Leeuweric, Pampers & Co, Talander en Tejo Turnhout. “We zijn ook blij dat we kunnen laten zien dat we niet een elitair clubje zijn dat veel mensen misschien nog altijd denken. Bij ons is iedereen welkom: zakenvrouwen, bediendes of wat dan ook. Wij zijn gewoon een vereniging die kinderen en vrouwen in onderdrukking willen steunen.”