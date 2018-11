Gym-instuif voor nieuwe sporthal in Albertstraat Toon Verheijen

11 november 2018

09u08 0 Beerse Het gemeentebestuur van Beerse, de basisschool BAB en turnkring Olympia hebben dit weekend de gloednieuwe sporthal in de Alberstraat officieel in gebruik genomen.

Begin dit jaar werd nog een plechtig moment georganiseerd bij de eerste steenlegging, maar sinds dit weekend kan de sporthal écht gebruikt worden. De turnkring Olympia organiseerde zelfs een heuse gym-instuif om alle kinderen kennis te laten maken met de nieuwe turnhal. “We zijn blij dat het er eindelijk van gekomen is”, klinkt het bij Hedwige Goossens van de turnkring. “We hebben er toch flink wat jaren op moeten wachten. Tijdens de vorige legislatuur kregen we nog een njet, maar bij het begin van deze legislatuur kregen we wel groen licht. We hadden echt wel nood aan een eigen infrastructuur want we tellen toch meer dan 400 leden.”

De nieuwe hal kostte zo’n 550.000 euro waarvan de gemeente 400.000 euro betaalde en de turnkring zelf een kleine 150.000 euro. De hal zal dan ook een dubbel gebruik kennen. Overdag os de hal exclusief beschikbaar voor de basisschool en tijdens de avond- en weekenduren is turnkring Olympia de primaire gebruiker.