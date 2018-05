Grote karpers in visvijver sterven door zuurstofgebrek 01 juni 2018

02u43 0 Beerse De visputten van Oosteneinde en Ginnekenshoek krijgen vermoedelijk begin 2019 een behandeling met een speciaal product om vissterfte tegen te gaan. Enkele weken geleden stierven een vijftigtal grote karpers op de vijver aan Oosteneinde door een acuut zuurstofgebrek.

Op de visvijvers aan Oosteneinde en Ginnekenshoek zitten flink wat karpers. Enkele weken geleden kwamen er een vijftigtal dode vissen boven drijven. Omdat het toch opvallend was, vroeg de gemeente Sportvisserij Vlaanderen om een onderzoek uit te voeren. "De echte oorzaak blijkt een zuurstoftekort bij de vissen te zijn", zegt schepen van Milieu Dirk Proost (BEERSEplus). "Die is vermoedelijk veroorzaakt door de dikke sliblaag op de bodem. Soms verschuift die wat waardoor er barsten in ontstaan en er gassen vrijkomen. Als vissen dan op minder dan 20 centimeter van de bodem zwemmen, krijgen ze een overdosis aan nitraat en ammoniak binnen. Ze sterven meteen, maar het duurt wel een paar weken voor ze komen bovendrijven. Daarom ook dat we het zo laat opmerkten."





Op aanraden van Sportvisserij Vlaanderen gaat de gemeente het probleem nu aanpakken. "Het water moet behandeld worden met coccolietenkrijt. We kunnen die behandeling pas opstarten in het voorjaar van 2019 omdat het water een bepaalde temperatuur moet hebben. De bedoeling is dat Sportvisserij Vlaanderen het gaat doen, want wij hebben zelf geen boot. We gaan ook de vijver aan Ginnekenshoek aanpakken. Het eerste jaar moeten we 10.000 kilogram van het krijt in het water gooien." (VTT)