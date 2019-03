Gemeentepersoneel zet eigen bestuur onder druk Toon Verheijen

28 maart 2019

22u25 4 Beerse Het personeel van de gemeente en OCMW zet druk op het gemeentebestuur om snel tot een oplossing te komen voor een nieuw gemeentehuis of althans een betere en gezonde werkplek. Voor het gemeentehuis is een aftelbord geplaatst met daarop 369 dagen. Dat is de tijd die het bestuur krijgt om tot een oplossing te komen. Overal hangen ook affiches met gebroken harten. N-VA vuurde tijdens de gemeenteraad ook nog een reeks stevige vragen af richting de nieuwe bestuursploeg over het nieuw dienstencentrum.

Het NDC in Beerse blijft de gemoederen verhitten. Na de vernietiging van de omgevingsvergunning voor het NDC in park Tempelhof, moet de gemeente op zoek naar een oplossing. Niet alleen voor de dienstverlening naar de inwoners toe, maar vooral ook voor het personeel. Die zitten nu te verspreid en een deel van het bestaande gemeentehuis mag door schimmelvorming niet meer gebruikt worden. Daarnaast moet er ook beslist worden om al dan niet in beroep te gaan tegen de vernietiging door de minister, iets wat de gemeente in principe contractueel verplicht is. “U had ons tegen donderdag een antwoord beloofd, maar we hebben niets gehoord. Daarom komen we het hier maar op de gemeenteraad vragen. Jullie moeten als bestuur toch een antwoord kunnen geven?”, aldus een personeelslid rechtstreeks tegen burgemeester Bart Craane. Die moest echter het antwoord schuldig blijven. “We zijn volop aan het praten met Van Roey (die het NDC zou bouwen, red). Er zijn twee mogelijkheden: of we gaan samen in beroep of zij gaan alleen. Daar zijn we nog niet uit. Vermoedelijk zal daar pas rond 20 april duidelijkheid over zijn. Dat is de uiterste datum dat we een beslissing moeten nemen.”

Powerpointpresentatie

Ook Ben Bols van N-VA haalde alweer scherp uit naar de nieuwe meerderheid en dan vooral CDE/Vlim.be. Hij haalde er zelfs een powerpointpresentatie bij met krantenartikels, citaten en oudere facebookposts van onder meer burgemeester Bart Craane. N-VA verwijt de partij van de burgemeester een bocht van 180 graden te hebben genomen. “CDE-Vlim.be draagt een uitermate grote verantwoordelijkheid in dit dossier. De snelste oplossing voor een NDC blijft dat u beroep aantekent tegen de beslissing van uw minister.”

Burgemeester Bart Craane zegt dat zijn partij helemaal niet van mening is veranderd. “We hebben onze mening wat bijgesteld. Dat is iets helemaal anders. We praten echt met mensen. We hebben altijd gezegd dat het de locatie is die ons stoort. Niet zozeer het concept. Het personeel is nu de dupe en wij zullen dan ook het engagement aangaan zoals het telbord zegt. Binnen het jaar moet er een oplossing zijn. We gaan een werkgroep oprichten en hopelijk wil elke partij daaraan meewerken.”