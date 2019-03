Gemeentepersoneel verhuist binnen het jaar naar tijdelijk ander onderkomen Gemeente moet vermoedelijk alsnog beroep aantekenen tegen weigering omgevingsvergunning NDC Toon Verheijen

11 maart 2019

14u37 4 Beerse De gemeentelijke diensten van Beerse zullen binnen een jaar een tijdelijke huisvesting krijgen. Dat is een rechtstreeks gevolg van de beslissing van minister Koen Van Den Heuvel om de omgevingsvergunning voor het nieuw dienstencentrum (NDC) in park Tempelhof niet toe te kennen. Een van de mogelijke pistes zijn containerburelen.

Minister van Omgeving Koen Van Den Heuvel (CD&V) besliste vorig week om een streep te trekken door de omgevingsvergunning die de provincie vorig jaar nog wel afleverde voor het NDC in park Tempelhof.

Een overwinning voor de actiegroep Hart voor het Parkt, oppositiepartij Groen-Hart voor Beerse en huidige meerderheidspartij CDE-Vlim.be. Een tegenvaller voor de coalitiepartner BEERSEplus en ex-meerderheidspartij N-VA. Al lijkt die ‘overwinning’ nog niet honderd procent zeker. “Het contract met de Van Roey-groeploopt immers nog altijd verder. Volgens die overeenkomst moeten alle stappen worden gezet om een omgevingsvergunning te krijgen”, zeggen schepen van communicatie Hans Woestenborghs (BEERSEplus) en burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). “Dat kan betekenen dat we nog tegen de beslissing van de minister in beroep moeten gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We overleggen daar momenteel nog over.”

Dienstverlening

Maar los van die verdere juridische stappen, is de beslissing wel gevallen dat verder werken in het huidige gemeentehuis op lange termijn niet aan de orde is. “De werkomstandigheden moeten verbeterd worden”, zeggen Bart Craane en Hans Woestenborghs. “De eerste verdieping kan nog wel gebruikt worden door het bestuur en voor trouwers, maar verder is het in slechte staat. Daarnaast is ook het Sociaal Huis erg aan toe. Dit moeten we op korte termijn oplossen. Dat betekent dat de klantgerichte diensten uiterlijk binnen een jaar samen op één plek gehuisvest zullen zijn. We zoeken eerst binnen ons eigen patrimonium. Een mogelijke optie zouden ook bureelcontainers kunnen zijn, maar dat is nogal duur.” Op lange termijn blijft één nieuw dienstencentrum wel de bedoeling, maar liefst op een andere locatie. Tenzij natuurlijk de Raad voor Vergunningsbetwistingen alsnog de vergunning zou geven.

Zekerheid tot 2020

De kinderopvang in de Bereboot, het Huis van het Kind en de vrijetijdsdiensten van Vaart, die na december 2020 ook mee naar het NDC zouden verhuizen, blijven voorlopig op hun locatie. Daar worden mogelijk wel nog werken uitgevoerd om het comfort voor het personeel te behouden. Ook de politiepost van Beerse staat ingetekend in het NDC. Op de huidige locatie plant sociale bouwmaatschappij De Ark een project dat na de realisatie van het NDC zou starten. De gemeente bespreekt dan ook in overleg met beide partijen de opties.