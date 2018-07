Gemeente maakt toiletten stomavriendelijk 04 juli 2018

02u33 0 Beerse Het gemeentebestuur van Beerse gaat verscheidene toiletten in de gemeente stomavriendelijk maken. Daarvoor worden extra vuilnisbakjes geplaatst. De toiletten worden aangeduid met stomastickers.

In België zijn er zo'n 12.000 stomadragers. "Die groep patiënten kent in het dagelijkse leven een aantal praktische problemen. Problemen die vaak met een kleine aanpassing of een klein beetje begrip vlot aangepakt kunnen worden", zegt schepen Dirk Proost.





Confronterend

Zo kreeg Stoma Vlaanderen van heel wat stomapatiënten, voornamelijk mannelijke patiënten, de vraag om ervoor te zorgen dat er meer vuilnisbakjes in de individuele (heren)toiletten worden voorzien. "Zij moeten nog al te vaak hun opvangmateriaal deponeren in de vuilnisbakken in het publiek toegankelijke gedeelte van de toiletten. Dat is voor de patiënt confronterend", aldus Dirk Proost. "De gemeente Beerse steunt de vraag van de stomapatiënten en voorziet voortaan op verscheidene locaties een vuilnisbakje in de herentoiletten."





Sticker op wc-deur

Het gaat om de toiletten in de wachtzaal van het Sociaal Huis, gemeentehuis, GC 't Heilaar, Koetshuis, het Lokaal Dienstencentrum, het woonzorgcentrum, Jan Vaertenacademie en de toiletten op kerkhof Beekakkers. "De plaats van de vuilnisbakjes wordt aangegeven met een stomasticker op de deur van het toilet. Ook op het vuilnisbakje wordt een sticker voorzien zodat stomapatiënten en andere gebruikers weten dat dat bedoeld is voor stomamateriaal", besluit schepen Dirk Proost. (JVN)