Gemeente is weer wijkvereniging rijker

De wijk Kommenhof, in Beerse beter gekend als de 'wijk achter den Aldi', heeft sinds kort een eigen wijkwerking. Het is de zeventiende wijk die officieel erkend wordt als wijkvereniging. Het gaat om de straten Krommenhof, Honoré Aertsstraat, J.B. Bastijnsstraat, Don Boscostraat, Schoolstraat, een gedeelte van de Steenovenstraat en een gedeelte van de Vrijwilligersstraat. Inge Blondeel - inwoner van Krommenhof - werd benoemd tot voorzitter. "We willen gaan voor een warme wijk met laagdrempelige activiteiten zodat we de mensen echt samenbrengen", vertelt Inge Blondeel. De wijk was al enkele maanden actief als vereniging. Zo kwamen op het buurtfeest in september ruim 200 mensen smullen van frietjes en genieten van een drankje. (VTT)