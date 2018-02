Gemeente investeert in glasvezel 16 februari 2018

In de loop van de maand maart schakelen de vijf gemeentelijke basisscholen, de Loods, GC 't Heilaar, de bibliotheek en de dienst sport over op een glasvezelverbinding. Alle bestaande internetverbindingen via koper worden vervangen door een glasvezelverbinding waardoor de verbindingssnelheid aanzienlijk verhoogd wordt. Ook het Wifi-netwerk wordt verder uitgebouwd (VTT)