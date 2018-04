Gemeente gaat strijd aan met armoede 12 april 2018

02u31 0

Het gemeentebestuur van Beerse stelde in het begin van de legislatuur twee halftijdse ervaringsdeskundigen armoede aan om de strijd met armoede in de gemeente aan te gaan. De aanstelling blijkt een succes. "We hebben enorm veel mensen kunnen helpen" aldus OCMW-voorzitter Simonne Woestenborghs (N-VA), "Zij gaan actief op zoek naar jongeren en gezinnen die in armoede leven om hen te helpen waar het kan. De ene helpt jongeren in armoede, de andere gezinnen in armoede. Tijdens het eerste jaar hielpen zij 30 jongeren en 40 gezinnen. We hebben ook een systeem ingebouwd in de buitenschoolse kinderopvang waardoor we sneller kunnen detecteren dat mensen in armoede zitten of dreigen te komen." Beerse diende ook een project in in het kader van 'start-to-activate'. Het kreeg daarvoor 60.000 euro van Vlaams Minister voor armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). In 2018 en 2019 wordt er binnen dit project ingezet op activering van mensen in armoede. Het is de bedoeling dat mensen begeleid worden naar werk en dus een regelmatig inkomen kunnen verwerven. Het doel is om tijdens deze periode 15 gezinnen naar werk te begeleiden. (VTT)