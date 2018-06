Gemeente beperkt snelheid op Salphen en Spuydreef 27 juni 2018

02u28 0

De gemeente gaat een permanente zone 50 invoeren in Salphen en de Spuydreef. Tijdens de weg- en rioleringswerken op de N14-Lierselei werd daar een tijdelijke snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur ingevoerd omdat daar in principe 70 mocht gereden worden. Omdat die wijziging in goede aarde is gevallen, wordt de situatie nu permanent gemaakt. Salphen grenst bovendien aan de grens met Zoersel waar er reeds een zone 50 km/u geldt in de Salphensebaan tot aan de gemeentegrens met Malle. Spuydreef grenst aan gemeente Beerse, waar er reeds een zone 50 km/u geldt in de d' Aestenstraat tot aan de gemeentegrens met Malle.





Met het verlagen van de snelheid wil de gemeente ook de veiligheid voor fietsers verhogen. (VTT)