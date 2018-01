Gemeente bejubeld voor sportieve inzet 23 januari 2018

De gemeente Beerse mag zich voortaan een #sportersbelevenmeer-gemeente noemen. Sport Vlaanderen had alle gemeenten uitgedaagd om aan de campagne deel te nemen en om haar inwoners meer aan het sporten te krijgen. "Hier hebben we er met de sportdienst, vanaf het moment van lanceren door Sport Vlaanderen in 2017, volop op ingezet onder andere door het mee verspreiden en ondersteunen van beelden, tekst en woorden, foto's onder de noemer #sportersbelevenmeer", zegt schepen Hans Cornelis. "Er werden nationaal vijf uitdagingen gelanceerd waarvan we op minstens 1 uitdaging als winnaar uit de bus zijn gekomen en dit leverde ons een eerste cheque op van 750 euro. Overall behaalden we als gemeente op de vijf uitdagingen de eerste prijs in de provincie wat nogmaals met 1.500 euro beloond werd. Met de cheques kunnen we sportmateriaal aankopen."





(VTT)