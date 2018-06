Geen sluiting van kinderopvang 08 juni 2018

De gemeente heeft beslist om géén collectieve sluiting te doen van het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang. "De vraag naar opvang tijdens de zomervakantie wordt alleen maar groter", zegt schepen Hans Cornelis. "Daarom hebben we inderdaad beslist de collectieve zomersluiting af te schaffen. Kinderen van Beerse en Vlimmeren en kinderen van ouders die binnen Beerse & Vlimmeren werken kunnen terecht in de Bereboot (kleuters) en in 't Locomotiefje (lagere school). (VTT)