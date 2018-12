Gedenkplaat voor acht Vlimmerse oorlogsslachtoffers Jef Van Nooten

09 december 2018

15u56 0 Beerse Aan het kerkhof van de Sint-Quirinuskerk in Vlimmeren (Beerse) is zondagmiddag een gedenkplaat ingehuldigd voor de oorlogsslachtoffers van Vlimmeren. “Als eerbetoon, maar zeker ook om de jeugd iets bij te brengen over de gevolgen van de wereldoorlogen.”

Jan Oostvogels nam het initiatief om het ‘Comité Vlimmerse Oorlogsslachtoffers’ op te richten. Als eerbetoon aan de slachtoffers, maar zeker ook om de jeugd uit Vlimmeren iets bij te brengen over de gevolgen van beide wereldoorlogen.

“Terwijl in alle omringende dorpen een jaarlijks weerkerende herdenking plaatsvindt, bleef het in Vlimmeren oorverdovend stil rond de oorlogsslachtoffers. Dit gegeven heb ik jarenlang als een grove onrechtvaardigheid ervaren ten overstaan van de Vlimmerse overledenen, die op geen enkele gedenkplaat in het dorp waren terug te vinden”, zegt Jan Oostvogels.

In beide wereldoorlogen vielen acht slachtoffers uit Vlimmeren te betreuren. Hun namen prijken nu op de gedenkplaat die een plaats kreeg tegen de kerkmuur, tussen de zijingang en de ingang van het kerkhof. “In aanloop van de inhuldiging werden de nabestaanden van de Vlimmerse slachtoffers opgespoord. Met hun hulp en de historische kennis van Jan Oostvogels maakten we het portret van de slachtoffers. De verhalen werden gebundeld in een brochure”, klinkt het bij de gemeente.

De gesneuvelden uit Vlimmeren zijn Henricus Fransen uit WOI, en Petrus Van Staeyen, John de Prins, Alfons Michielsen, Maria Bellemans, Maria Verboven, Jozef Driesen en Victor Maegh uit WOII.