Gasontploffing doet ramen en deuren trillen Jef Van Nooten en Kristof Baelus

05 december 2018

13u53 2 Beerse De bewoners van Biehal en ruime omgeving in Beerse werden dinsdagavond opgeschrikt door een enorme knal. Die werd veroorzaakt door een gasontploffing.

Aan Biehal was buiten aan een woning een gasfles ontploft. Daardoor trilden ramen en deuren van woningen in een ruime omgeving. Sommige buurtbewoners waren getuige van een enorme steekvlam. De eigenaar van de woning had bij het leegmaken van zijn kachel vermoedelijk nog smeulende assen in de container gegooid. Deze hebben een brand veroorzaakt waardoor er door de hitte een gasfles is ontploft. Deze zorgde voor een grote steekvlam. Het vuur kon zich vrij snel verspreiden over de eerste verdieping.

De brandweer kon met een snelle actie erger voorkomen en kreeg de brand onder controle. Ook vonden ze nog een tweede gasfles die door de brandweer werd gekoeld zodat ook deze niet meer zou ontploffen.