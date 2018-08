Fly In Malle mikt op 17.000 vliegtuigliefhebbers 18 augustus 2018

De Aero Para Club der Kempen op het vliegveld van Malle mikt dit weekend op zo'n 17.000 toeschouwers voor de zestiende editie van hun Fly In. Er komen enkele exclusieve toestellen om te bezichtigen en ook de oldtimershow met auto's belooft met meer dan vierhonderd deelnemers de moeite te worden. Het evenement is gratis. De bezoekers die zaterdag of zondag langskomen op het vliegveld van Malle, zullen in elk geval de ogen de kost kunnen geven. "We hebben toch wel een aantal exclusieve vliegtuigen naar hier kunnen halen", vertelt Kempenaers. "Zo zullen er (hopelijk) drie Pilatus PC12-vliegtuigen te bewonderen zijn. Dat zijn drie superdeluxe vliegtuigen voor acht personen. Zo zullen er drie naast elkaar staan te blinken. We hebben ook enkele 'warbirds', zoals de enige echte Spitfire, de Mustang P51, een T28 of een Staggerwing. Daarnaast is er ook nog onze samenwerking met Make-a-Wish voor een jongen van 10 uit Beerse. Die krijgt een vluchtdoop samen met zijn familie en nadien mag hij nog meerijden met een oldtimer." (VTT)