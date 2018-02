Fietser lichtgewond naar ziekenhuis 22 februari 2018

Een 18-jarige fietser uit Beerse werd dinsdagavond even na 19 uur met lichte verwondingen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis in Leuven overgebracht nadat hij werd aangereden door een 24-jarige bestuurster van een bromfiets. Bromfiets en fiets kwamen met mekaar in aanrijding op het kruispunt van de Naamsevest met de Constantin Meunierstraat in Leuven. (ADPW)