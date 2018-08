Feestweekend voor jarige bib en jarige 't Heilaar 13 augustus 2018

De gemeente organiseert op 6, 7, 8 en 9 september een feestweekend voor de bib die dertig jaar wordt en het GC Heilaar dat zijn 25ste verjaardag viert. Het begint op donderdagavond 6 september met een optreden van Scala en haar tryout van 'Meisjesnamen' in GC 't Heilaar. Op vrijdag is iedereen dan weer welkom in de feesttent op het Kerkplein voor een stukje taart. Er zal dan ook een Decaporgel staan. 's Avonds staat een dansavond geprogrammeerd. Op zaterdag volgt dan Beerse 's Got Talent en een free podium en een live optreden van Van Echelpoel om 21.30 uur. Op zondag is er onder meer een rommelmarkt gepland.





De handelaars van Beerse zetten hun deuren tijdens het feestweekend wagenwijd open. Klanten kunnen gadgets winnen aan het draairad én eveneens hun geluk beproeven tijdens de etalage-speurtocht. Ook de brandweer van Beerse zakt voor de gelegenheid af naar het Kerkplein voor de jaarlijkse opendeurdag. Bewonder het wagenpark, leer iets bij tijdens de demo's en geniet na op het zomerterras of aan een van de foodtrucks. (VTT)