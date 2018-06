Ex-topman Waegener weigert 1 miljoen te betalen 14 juni 2018

Wout Van Loon, een voormalige topman van het bedrijf Waegener uit Beerse, heeft gisteren voor de rechtbank de vrijspraak gevraagd. In januari werd hij bij verstek tot 20 maanden cel en een verbeurdverklaring van 1 miljoen euro veroordeeld.





Wout Van Loon woont intussen in Zwitserland, maar was vroeger één van de topmannen van Waegener R&D, een bedrijf uit Beerse dat machines ontwikkelde om sportblessures sneller en met minder pijn te laten herstellen. Nadat de firma in 2012 failliet ging, bleek niet alles koosjer te zijn verlopen. De topmannen zouden vooral zichzelf verrijkt hebben. Wout Van Loon werd begin dit jaar bij verstek schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, oplichting, misbruik van vertrouwen en witwaspraktijken. Hij kreeg 20 maanden cel en moet ruim 1 miljoen euro terug betalen. Gisteren werd zijn verzet tegen dat vonnis behandeld. De aanklager vroeg een bevestiging van de straf. "Jammer dat hij vorige keer verstek liet gaan. Want de twee topmannen (Levi Dewaegenaere werd eerder tot 10 maanden veroordeeld, red.) geven elkaar de schuld. Jammer dat we beiden niet met elkaar kunnen confronteren", aldus de aanklager. Volgens de advocate heeft Wout Van Loon altijd te goeder trouw gehandeld. "We vragen een vrijspraak, of toch zeker een vermindering van de verbeurdverklaring", pleitte zijn advocate. Vonnis op 12 september. (JVN)