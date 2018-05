Ex-N-VA-schepen stapt over naar oppositiepartij 05 mei 2018

02u42 0 Beerse Onafhankelijk schepen Ingrid Van Genechten, ex-N-VA, stapt over naar oppositiepartij CDE-Vlim.be. Ingrid nam in 2015 afscheid van N-VA na enkele onenigheden, maar ze wil toch nog politiek actief blijven.

"We waren al enkele maanden met elkaar in gesprek", klinkt het bij CDE-Vlim.be en bij Ingrid Van Genechten in een mededeling. "Het was al in het begin van deze legislatuur duidelijk dat Ingrid, toen nog N-VA-lid, de kilte en de afstandelijkheid voelde van een partij die zich aan macht wilde vastklampen."





Gesprekken

"Toen N-VA en BEERSEplus regelrecht tegen de wens van de Beersenaren in gingen (wijzend naar het dossier van het NDC, red) werd dit alleen maar erger. De jongste tijd werden de gesprekken tussen Ingrid Van Genechten, onze voorzitter Isabelle en lijsttrekker Bart Craane intenser en frequenter. Ze liet duidelijk verstaan dat ze in de politiek wilde blijven om voor de gewone mensen iets te betekenen. Wij zijn verheugd met haar uiteindelijke keuze. Ingrid is van harte welkom binnen het team CDE-Vlim.be." (VTT)