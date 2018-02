Dronken vrouw steelt gsm 03 februari 2018

03u09 0

Een vrouw uit Beerse heeft in een dronken bui een gsm gestolen op café. Georgette L. (54) riskeert voor die diefstal een gevangenisstraf van 3 maanden. "Op 5 december 2015 stelde het slachtoffer vast dat haar gsm niet meer in haar handtas zat. Op camerabeelden van het café is te zien dat L. naast het slachtoffer komt staan en een paar keer met haar hand in de handtas gaat om de gsm te stelen." Georgette L. was zo dronken dat ze zich de diefstal nadien niet meer kon herinneren.





Vonnis op 2 maart. (JVN)