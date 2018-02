Drone brengt begraafplaats in kaart 22 februari 2018

De gemeente gaat op zaterdag 24 februari een gecertificeerde dronepiloot beelden laten maken van de begraafplaats Beekakkers. "De bedoeling is om zo een duidelijk beeld te krigjen van de begraafplaats zowel naar de individuele graven als naar het groen op de begraafplaatsen", klinkt het bij het gemeentebestuur. "Om praktische redenen zoals het invliegen en het nemen van bochten kan het zijn dat de drone ook over privétuinen vliegt en er stukjes van fotografeert. De foto's die genomen worden, worden enkel door onze diensten gebruikt en zullen niet openbaar gemaakt worden. Deze stukken zullen in een latere fase gewist worden, zodat alleen de begraafplaats zichtbaar is." De gemeente doet een oproep om in de namiddag zo weinig mogelijk de begraafplaats te betreden. (VTT)





