Drie gewonden bij twee ongevallen in ochtendspits JVN

08 november 2018

In Beerse zijn donderdagochtend twee ongevallen gebeurd tijdens de ochtendspits. Op het kruispunt van de Rozenstraat en de Leemstraat botsten twee auto’s op elkaar nadat één van de bestuurders de voorrangsregel niet had gerespecteerd. De 38-jarige D.I. uit Vosselaar en jaar 7-jarige dochter L.A. werden met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Bijna gelijktijdig gebeurde ook een ongeval op de Rijkevorselseweg in Beerse. Daar reed de 33-jarige S.S. uit Beerse met haar auto tegen een werfvoertuig. Ook zij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.