Dossier NDC plots toch op losse schroeven Toon Verheijen

14 februari 2019

17u12 0 Beerse De bouw van het NDC in park Tempelhof staat op losse schroeven. De gewestelijke omgevingscommissie heeft een negatief advies gegeven aan de kersverse Vlaams minister van Omgeving Koen Van Den Heuvel (CD&V). Binnen de huidige coalitie – die bestaat uit voor- en tegenstanders van het NDC – wordt het advies op sterk gemengde gevoelens onthaald. En oppositiepartij N-VA? Die zit het NDC er toch nog komen.

Het verhaal rond de bouw van het nieuwe NDC in het park Tempelhof krijgt een zoveelste vervolg. Vier jaar geleden beslisten de toenmalige coaltiepartners N-VA en BEERSEplus om een aantal gemeentelijke eigendommen – waaronder het bestaande gemeentehuis – te verkopen en de opbrengst in te brengen in een nieuw project. Dat NDC, waar ook politie, OCMW en bibliotheek een plaats zouden krijgen, zou komen in park Tempelhof. Het project stootte op zeer veel tegenstand en er volgde zelfs een volksraadpleging. Ondanks de forse tegenstand, zette de bestuursploeg door met de plannen en kreeg het zelfs een bouwvergunning. Tegen die laatste werd – vlak voor de verkiezingen – beroep aangetekend, waardoor het dossier alsnog over de verkiezingen werd getild.

Als je nu alles van tafel moet vegen, dan riskeer je de belastingbetaler met extra kosten op te zadelen Bart Smans (N-VA)

Nu lijkt een deel van de nieuwe coalitie, CDE-Vlim.be, aan het langste eind te trekken, want er is een negatief advies van de gewestelijke omgevingscommissie. Een advies dat in de meeste gevallen wordt gevolgd door de minister. De kans lijkt dus groot dat het NDC er toch nooit zal komen. “Héél voorbarig, want als je het verslag van de hoorzitting leest dan staat daar duidelijk in dat de bestuursploeg wil verder gaan met de plannen”, zegt Bart Smans van oppositiepartij N-VA. “Het is ook nog altijd afwachten wat de minister beslist. Er mag niet vergeten worden dat er géén plan B is. Als je nu alles van tafel moet vegen, dan riskeer je de belastingbetaler met extra kosten op te zadelen. In heel het project is ook de verkoop van patrimonium voorzien.”

Hoorzitting

Huidig burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) steekt niet onder stoelen of banken dat zijn partij blij is met het advies en dat in tegenstelling tot coalitiepartner BEERSEplus die altijd een voorstander is geweest van het project samen met N-VA. Wel opmerkelijk tijdens de hoorzitting: CDE-Vlim.be was daar niet aanwezig. “Dat is geen verplichting”, aldus Bart Craane. “Wij willen ons niet inmengen en wachten de procedure gewoon af. Zijn we blij? Uiteraard, want dit strookt uiteraard met wat we altijd gezegd hebben. Maar we moeten nu nog altijd afwachten wat de minister beslist. Die beslissing zal voor 7 maart vallen.”

Duurzaam

Schepen Stefan Poortmans is verbolgen en steekt niet onder stoelen of banken dat de ontgoocheling groot is. “We hadden dit niet zien aankomen”, aldus Poortmans. “Vooral omdat er in het verleden bij de provincie alleen maar positieve adviezen waren. De teleurstelling is groot, maar we hebben hier ook onze bedenkingen bij. We kozen met dit project voor een duurzame oplossing op vlak van energie en efficiënte. Dat er dan in tijden van klimaatprotesten en dergelijke voor het tegenovergesteld wordt gekozen is vreemd. Voor een groot deel van de medewerkers zal dit ook een slag zijn. Bovendien moet iedereen ook beseffen dat als het plan wordt afgeschoten er géén plan B is. Nochtans is een nieuw gemeentehuis echt wel nodig. Denk maar aan de schimmelvorming in het huidige. Dat is niet lang meer houdbaar. Ik hoop dat de minister alsnog het advies niet volgt.”