Dorpsfiguur Ad Moeskops (70) overleden AFSCHEID VAN STRAATMUZIKANT EN 'BOERKE VAN BEERSE' TOON VERHEIJEN

30 augustus 2018

02u26 0 Beerse De Kempen is een straatmuzikant-troubadour-entertainer in hart en nieren armer.Ad Moeskops (70) verloor de strijd tegen een kortstondige ziekte. Hij stond aan de wieg van 'De Boerkes van Beerse' en trok samen met zijn compagnon Marcel Darcis de hele Kempen rond met zijn draaiorgel en accordeon.

Ad Moeskops stond eind jaren 70 aan de wieg van de carnavalsvereniging De Boerkes en begin jaren 80 richtte hij zijn eigen folkloregroep 'De Boerkes van Beerse op'. De straatmuzikant, troubadour en entertainer was tot ver over de grenzen van zijn Beerse bekend. "Hij leefde voor zijn muziek", vertelt dochter Nicky Moeskops. "Mijn vader had ook een enorm rijk sociaal leven. Rommelmarkten bezoeken en zoveel mogelijk dingen verzamelen was zijn favoriete bezigheid. Hij trad de laatste tijd ook vaak op met zijn neef Peter Moeskops. Kortom: een echte levensgenieter."





Gemeenteraadslid

Ad voelde zich sinds een maand wat minder goed en werd opgenomen in het Sint-Elisabethziekenhuis. Hij overleed uiteindelijk na een korte maar harde strijd tegen een agressieve darm- en buikvlieskanker.





Ad woonde in zijn oude schuurtje tegenover Metallo Chimique. Hij protesteerde ooit met een woonwagen voor het gemeentehuis en zetelde ook even als gemeenteraadslid voor Inzet 2000.





Fons De Houwer uit Vosselaar was een van beste vrienden. Hij is enorm aangedaan door zijn overlijden. "We stonden nooit samen op een podium maar we traden wel beiden op voor meestal een ouder publiek", vertelt Fons. "Het gebeurde wel eens dat we optredens wisselden als we niet konden of ons niet goed voelden. We kwamen ook geregeld bij elkaar over de vloer. We konden echt over alles praten."





Ook in het ziekenhuis bleef Fons geregeld op bezoek gaan. "Op een bepaald moment heeft hij me gevraagd om een lied te schrijven over hem en dat op zijn begrafenisplechtigheid ook te zingen. Het is een nummer geworden op de muziek van 'Hij is maar een clown'. Hij heeft me ook gevraagd om een klein tekstje te maken voor het gedachtenisprentje.





Lachen tot het einde

Adje is echt een speciale man. Vorige zondag was hij vanop zijn ziekenhuisbed nog moppen over zichzelf aan het vertellen. Weet je, ergens geeft dat een vreemde ervaring. Hij wist dat hij ging sterven en toch wist hij alles nog zo te relativeren. Ik heb echt nog nooit iemand zo bewust met zijn nakende dood zien en horen omgaan. Eigenlijk heeft hij zijn eigen plechtigheid voorbereid. Toen ik hem zondag nog sprak, fluisterde hij nog tegen me dat hij dinsdag nog wilde halen. Dat heeft hij nog gedaan ook."





De uitvaartplechtigheid vindt plaats op 8 september om 10 uur in de Sint-Lambertuskerk.