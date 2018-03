Doorbraak in ontsluiting Kanaalzone 21 maart 2018

02u35 0 Beerse In Campus Blairon in Turnhout ondertekenden gisterennamiddag zeven bedrijven, verschillende departementen van de Vlaamse overheid, burgemeesters en gouverneur de engagementsverklaring omtrent de ontsluiting van de Kanaalzone in Beerse. Burgemeester van Beerse Marc Smans is blij met deze doorbraak.

Over het dossier rond de ontsluiting van de Kanaalzone in Beerse werd al gesproken in 2004, gisteren was het eindelijk zo ver dat alle partners en gemeenten de engagementsverklaring ondertekenden. "De slechte ontsluiting van het gebied legt een druk op de leefbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid in de kern van Beerse", zegt gouverneur Cathy Berx. "De vrachtwagens rijden nu door de dorpskern en dat is niet de bedoeling. We willen dit daarom ook goed aanpakken en het probleemgebied oplossen."





"Het was precies dat we in al die jaren drie stappen vooruit zette en twee stappen terug", zegt burgemeester Marc Smans. "Ik merk wel dat er veel enthousiasme heerst en dat we samen, ook met de bedrijven, de vrachtwagens weg van de bewoonde wegen krijgen. Dit is een stap in de goede richting." Cruciale stappen in het verhaal is het heraanleggen van een ontsluitingsweg voor zwaar verkeer. Daarnaast wil men het transport over water verhogen en een fietsvriendelijke zone opbouwen naast het wegtracé." De werken aan de kanaalzone zullen pas in 2020-2021 van start gaan. (MVBO)