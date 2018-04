Doodrijder Gilles riskeert 3 jaar rijverbod AANKLAGER VORDERT OOK 2 JAAR CEL, DEELS MET UITSTEL JEF VAN NOOTEN

19 april 2018

02u43 1 Beerse De doodrijder van Gilles Dierckx (18) uit Beerse riskeert drie jaar rijverbod en een gevangenisstraf van twee jaar. Jermo H. (26) uit Vosselaar was dronken toen hij zijn slachtoffer in september aan veel te hoge snelheid dood reed aan De Breem. Gilles werd ruim 57 meter weg gekatapulteerd. De bestuurder stopte even, maar vluchtte meteen weer weg.

Eén maand nadat het proces tegen de 26-jarige Jermo H. uit Vosselaar werd ingeleid, kreeg de doodrijder gisteren van het openbaar ministerie te horen welke straf hij riskeert: een gevangenisstraf van twee jaar en een rijverbod van drie jaar.





De aanklager tilt zwaar aan het dodelijk ongeval dat zich op 9 september vorig jaar afspeelde aan De Breem in Vosselaar, een donker parallelweggetje naast de E34. Jermo H. was niet alleen zwaar onder invloed van alcohol - toen hij zich 4 uur na het ongeval ging aangeven bij de politie had hij nog altijd 1,58 promille alcohol in het bloed - maar de man reed ook veel te snel. Volgens een deskundige die de omstandigheden van het ongeval onderzocht, reed hij 115 kilometer per uur op het moment van de impact. De maximumsnelheid bedraagt er slechts 70 per uur. Door die hoge snelheid was de klap enorm. Slachtoffer Gilles Dierckx werd meer dan 57 meter weggeslingerd, en de brokstukken lagen over een afstand van 84 meter verspreid over de weg.





Gilles was samen met een vriend op de fiets naar huis aan het rijden toen hij werd aangereden. Ze kwamen van een privéfuif. Doodrijder Jermo H. was zich op diezelfde fuif gaan bezatten. Toch koos hij er voor om achter het stuur van zijn auto te kruipen, hoewel vrienden hem hadden afgeraden om dat te doen. Na de fatale aanrijding hield Jermo H. kort halt, maar al even snel vluchtte hij verder. Hij parkeerde zijn verhakkelde auto een eindje verderop uit het zicht en verstopte zichzelf in de bosjes aan de snelwegparking van Carestel. "Jermo H. had nooit de bedoeling om Gilles te doden. Maar hij heeft wel zelf beslist om achter het stuur te kruipen, hoewel hij te veel gedronken had. Hij heeft daardoor vele levens van familie en vrienden van Gilles verwoest", aldus de aanklager.





Getuige

Naast de ouders woonde ook de vriend van Gilles die getuige was van het ongeval de rechtszaak bij. Hij haalde tijdens het proces aan dat hij niet alleen zijn beste vriend kwijt is, maar ook zijn gevoel van veiligheid voor de zwakke weggebruiker.





Op het einde van de rechtszaak richtte Jermo H. zich tot de nabestaanden om zijn spijt te betuigen. "Ik vraag mezelf nog elke dag af waarom ik die foute beslissing heb genomen." Sinds het dodelijke ongeval doet Jermo H. al zijn verplaatsingen met de fiets. "Mijn cliënt beseft dat hij zeer zwaar in de fout is gegaan. Hij zou de klok willen terugdraaien, maar dat is jammer genoeg niet mogelijk. Hij zit diep in de put en schaamt zich voor wat hij heeft aangericht", verwoordt zijn advocaat het. Door de avondklok die Jermo H. een half jaar geleden kreeg opgelegd, is het enorm moeilijk voor de man om zijn sociale leven terug op te bouwen. "Hij mag 's avonds niet buiten komen. Van een sociaal leven is dus voorlopig geen sprake. Overdag werkt hij, 's avonds zit hij thuis. Maar Jermo zou ook nog niet klaar zijn om zijn sociale leven terug op te bouwen. Hij zit diep in de put en schaamt zich te hard voor wat de mensen over hem denken."





Over enkele weken volgt de uitspraak.