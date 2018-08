Dino's van TeamBram zamelen 5.000 euro in voor Koester 30 augustus 2018

Freya Perdaens, Jorgen Deman en Bart Smans stapten dit jaar, elk in het gezelschap van een dino, de dodentocht ten voordele van VZW Koester. Dit is een vzw die zich inzet voor zorg in hun vertrouwde thuisomgeving voor ouders met een kind dat kanker heeft. De tocht leverde 5.000 euro op. "Onze collega verloor zijn zoontje Bram aan de vreselijke ziekte kanker", vertellen de drie. "Tijdens de moeilijke periode tussen behandelingen door hebben zij enorm veel steun gehad van de VZW Koester. Elk van de collega's koos een versie van Brams favoriete knuffel, een dino, en nam die als gezelschap mee voor de wandeling van 100 kilometer.





(VTT)