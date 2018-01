Dieven viseren twee bedrijven 02u47 0

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in twee bedrijven aan de Industrieweg in Beerse. Ze sloegen eerst toe bij het metaalverwerkend bedrijf SBC. Daar geraakten ze binnen via de achterkant van het bedrijf en gingen ze aan de haal met onder meer onderdelen van lasapparatuur, werkkledij en een slijpschijf. Met die slijpschijf zijn de daders dan vermoedelijk vertrokken naar het aanpalende bouwbedrijf Eddy De Prins. Daar geraakten ze tot aan de kluis die ze hebben opengeslepen. Er zou zo'n 8.000 euro ingezeten hebben. De politie houdt al extra patrouilles op industriegebieden en vraagt ook bedrijven om zelf maatregelen te nemen. (VTT)