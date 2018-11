Dieven plegen vijf inbraken op één avond Jef Van Nooten

11 november 2018

10u58 0

Dieven zijn zaterdag op ronde geweest in Beerse. Op vijf verschillende plaatsen werden zaterdagavond inbraken vastgesteld. De daders maakten geld, juwelen en frisdrank buit.

De eerste melding kwam rond 19.20 uur binnen bij de politie. In de Anjerstraat was het raam van een woning ingeslagen. De daders zijn hier echter zonder buit moeten vluchten toen het inbraakalarm begon te loeien. Toen minuten later, rond 19.30 uur, werd een inbraak vastgesteld in een woning in de Pioenstraat. Onbekenden hadden hier het glas van een schuifraam kapot geslagen. Ze doorzochten de woning en stalen geld. De derde inbraak in de reeks werd om 19.50 uur opgemerkt, dit keer in de Leemstraat. Ook hier werd een raam aan diggelen geslagen door de daders. Ze maakten onder meer frisdrank buit.

Rond 20.45 uur merkten bewoners uit de Frans Lauwersstraat in Beerse op dat de achterdeur van de woning van de buren open stond. Verder nazicht maakte duidelijk dat ook hier een raam was gesneuveld. De daders doorzochten het huis en gingen ervandoor met geld. De vijfde inbraak kwam zaterdagavond rond 23 uur aan het licht, opnieuw in de Pioenstraat. Hier hebben de daders juwelen uit een woning gestolen nadat ze een raam kapot hadden geslagen.