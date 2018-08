Derde inbraak in sporthal 30 augustus 2018

Dieven zijn in de nacht van dinsdag op woensdag de sporthal in de Rerum Novarumlaan in Beerse binnen gedronken. Het was al de derde inbraak op enkele weken. Dit keer raakten een buitendeur en een binnendeur beschadigd, maar de daders maakten geen buit. Alles van waarde was weg gehaald na de vorige inbraken. (JVN)