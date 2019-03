DCA verkozen tot een van beste werknemers in België Toon Verheijen

20 maart 2019

13u16 0 Beerse Bouwbedrijf DCA is verkozen tot een van de beste werkgevers in België. Het kreeg die erkenning van het Great Place To Work Institute verbonden aan de Vlerick Business School. DCA telt momenteel 650 personeelsleden.

Great Place To Work Institute polst al sinds 2003 samen met de Vlerick Business School naar de tevredenheid van personeelsleden in bedrijven. Ze doen dat ondertussen al in meer dan 60 landen. Het Kempense bouwbedrijf DCA vervoegt nu voor de eerste keer het rijtje van beste werkplekken. Sinds 2017 stelt Great Place to Work niet enkel een top-10 samen van beste werkgevers in België. Het instituut reikt ook een certificaat uit aan organisaties die een uitmuntend niveau bereikt hebben in beide enquêtes.

“Voor ons is dit een erkenning voor het beleid dat we al jaren voeren”, klinkt het bij algemeen directeur Michiel Schellekens van DCA. “We hebben fors geïnvesteerd in de veiligheid en het welzijn van onze werknemers. Vanuit haar welzijnsplatform #Bouwen aan Welzijn organiseren we verschillende personeelsevents en ondersteunen we ook Think Pink en Cliniclowns. Deze nominatie is vooral een erkenning van onze werknemers. Bij DCA bieden we onze werknemers zoveel mogelijk kansen om zich verder te ontwikkelen en te ontplooien via persoonlijke begeleiding en innoverende workshops. We zijn inmiddels ook gestart met de realisatie van een nieuwe bedrijfssite, waar we fors inzetten op duurzaamheid, welzijn, innovatie en co-creatie.”