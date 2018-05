DCA gaat bouwen voor zichzelf NIEUWE HOOFDZETEL MOET OVER ANDERHALF JAAR KLAAR ZIJN KRISTOF DE CNODDER

24 mei 2018

02u51 0 Beerse Bouwbedrijf DCA uit Beerse ruilt zijn huidige hoofdzetel aan de Lilsedijk in voor een duurzame en comfortabele nieuwbouw in de iets verderop gelegen Beemdenstraat. Tegen eind 2019, begin 2020 hoopt men te kunnen verhuizen. "Een aangename werkplek kan een troef zijn bij het aanwerven en het behouden van personeel", beseft DCA.

Volgend jaar bestaat de firma DCA vijftig jaar en dat wordt gevierd met een verhuis. De huidige gebouwen - waar de firma ongeveer dertig jaar zit - zijn te klein geworden. DCA telt momenteel zo'n 700 werknemers, waarvan 200 bedienden, en daar is de Lilsedijk niet echt op voorzien. Momenteel wordt er zelfs te worden gewerkt met tijdelijke kantoorcontainers.





"Toen we een tijd geleden de kans kregen om een stuk grond van 2,5 hectare te kopen in de Beemdenstraat hebben we dan ook niet getwijfeld", zegt Francis Vrancken van DCA. "Momenteel loopt een bouwaanvraag voor een nieuwbouw. Bedoeling is om enerzijds een stockage- en productiehal te bouwen van 72 op 36 meter en los daarvan een kantoorgebouw van in totaal 5 500 vierkante meter. Alles bij mekaar schatten we dat dit project ons 17 à 20 miljoen euro zal kosten."





Groendak

Het kantoorgebouw wordt een uithangbord voor het bedrijf. Het gaat om een driehoekige constructie met veel lichtinval en binnenin een gezellige patio. Het gebouw wordt ook omringd door veel groen. "Ondergronds komt er een grote parking, met voldoende elektrische laadpalen", legt Francis Vrancken uit. "Op de benedenverdieping komen seminarieruimtes, het bedrijfsrestaurant en zelfs een fitnesslokaal. Op de eerste en de tweede verdieping zijn er kantoren voorzien. Het geheel wordt afgedekt met een groendak. We gaan voor een duurzaam gebouw, waar het aangenaam werken is. Een toffe werkplek kan een belangrijke troef zijn om personeel te lokken en te houden. De voorbije jaren investeerden we veel in het welzijn van onze werknemers, ook op onze werven trouwens."





DCA benadrukt dat het nieuw te bouwen bedrijfspand geen 'gesloten instelling' is.





Flexibel

"De vergaderruimtes beneden willen we ook ter beschikking stellen aan andere bedrijven en organisaties voor opleidingen, seminaries en evenementen. Op de bovenverdieping zijn dan weer kantoren die we kunnen verhuren aan kleinere bedrijven en start-ups, bij voorkeur gelinkt aan de activiteiten van DCA. En als we blijven groeien, kunnen we die ruimte op een dag toch zelf in gebruik nemen. Deze manier van werken is dus erg flexibel", besluit Vrancken. Tot slot nog dit: DCA heeft filialen in Aarschot, Bornem en Olen. Die vestigingen blijven ook na de verhuis van de hoofdzetel operationeel. Wat mobiliteit betreft spelen die bijhuizen immers een belangrijke rol.